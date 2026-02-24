Глава Євроради звинуватив Угорщину у зневазі до рішення ЄС щодо України

Президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що своєю блокадою надання Україні 90 мільярдів євро кредиту від ЄС Угорщина зневажила рішення Європейського Союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кошта сказав Politico під час візиту до Києва 24 лютого.

Будапешт блокує кредит ЄС у розмірі 90 млрд євро через суперечку з Україною щодо нафтопроводу "Дружба".

"Ми повинні виконати те, про що домовилися 18 грудня, і надати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро. І ніхто не може не поважати рішення Європейської ради", – сказав Кошта в Києві, куди він прибув разом з іншими лідерами, щоб відзначити четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

"Ми говорили, ми домовлялися, ми досягли згоди, і тепер ми маємо виконати це", – переконаний глава Євроради.

Він додав, що Угорщина повинна "негайно поважати те, що ми спільно вирішили в грудні минулого року".

Як повідомляла "Європейська правда", 23 лютого прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав президентові Євроради Антоніу Кошті листа, у якому пообіцяв блокувати виділення 90 млрд євро для України, поки Київ не відновить постачання російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Кошта відповів Орбану, що Україна має "іншу версію фактів" про нафтопровід "Дружба", ніж наводить Угорщина.







