Глава Евросовета обвинил Венгрию в пренебрежении решением ЕС по Украине

Президент Европейского совета Антониу Кошта считает, что своей блокадой предоставления Украине 90 млрд евро кредита от ЕС Венгрия пренебрегла решением Европейского Союза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кошта сказал Politico во время визита в Киев 24 февраля.

Будапешт блокирует кредит ЕС в размере 90 млрд евро из-за спора с Украиной по нефтепроводу "Дружба".

"Мы должны выполнить то, о чем договорились 18 декабря, и предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро. И никто не может не уважать решение Европейского совета", – сказал Кошта в Киеве, куда он прибыл вместе с другими лидерами, чтобы отметить четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

"Мы говорили, мы договаривались, мы достигли согласия, и теперь мы должны выполнить это", – убежден глава Евросовета.

Он добавил, что Венгрия должна "немедленно уважать то, что мы совместно решили в декабре прошлого года".

Как сообщала "Европейская правда", 23 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал президенту Евросовета Антониу Коште письмо, в котором пообещал блокировать выделение 90 млрд евро для Украины, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Кошта ответил Орбану, что Украина имеет "другую версию фактов" о нефтепроводе "Дружба", чем приводит Венгрия.