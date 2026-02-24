У Швеції кажуть, що дії Орбана стали "новим дном"

Шведська міністерка у справах Європи Єссіка Русенкранц різко розкритикувала дії Угорщини, яка заблокувала ухвалення нового пакета санкцій проти РФ, а також надання Україні важливої позики у розмірі 90 млрд євро.

Про це міністерка заявила у коментарі Politico, повідомляє "Європейська правда".

Русенкранц наголосила, що крок Угорщини став "новим дном" для її прем’єр-міністра Віктора Орбана.

"Ми бачили в попередніх рішеннях, що Угорщина не діє в дусі щирої співпраці з іншими державами ЄС. Це має стати тривожним сигналом для багатьох з нас. Ми бачимо, що робить Орбан: він використовує Україну як мішень для своїх ударів", – сказала вона.

Як повідомляла "Європейська правда", міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив 23 лютого, що нафтопровід "Дружба" не був зруйнований російською ракетою, натомість Україна прийняла політичне рішення припинити постачання російської нафти в Угорщину, щоб підтримати на виборах угорську опозицію.

Він підтвердив, що з цієї причини Угорщина продовжить блокувати як 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ, так і виділення Україні 90 млрд євро європейського кредиту.

Сійярто також вкотре звинуватив Україну в "антиугорській політиці", а також у "ненависті" до його країни.