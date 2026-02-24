В Швеции говорят, что действия Орбана стали "новым дном"

Шведский министр по делам Европы Йессика Русенкранц резко раскритиковала действия Венгрии, которая заблокировала принятие нового пакета санкций против РФ, а также предоставление Украине важного займа в размере 90 млрд евро.

Об этом министр заявила в комментарии Politico, сообщает "Европейская правда".

Русенкранц отметила, что шаг Венгрии стал "новым дном" для ее премьер-министра Виктора Орбана.

"Мы видели в предыдущих решениях, что Венгрия не действует в духе искреннего сотрудничества с другими государствами ЕС. Это должно стать тревожным сигналом для многих из нас. Мы видим, что делает Орбан: он использует Украину как мишень для своих ударов", – сказала она.

Как сообщала "Европейская правда", министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 23 февраля, что нефтепровод "Дружба" не был разрушен российской ракетой, а Украина приняла политическое решение прекратить поставки российской нефти в Венгрию, чтобы поддержать на выборах венгерскую оппозицию.

Он подтвердил, что по этой причине Венгрия продолжит блокировать как 20-й пакет санкций ЕС против РФ, так и выделение Украине 90 млрд евро европейского кредита.

Сийярто также в очередной раз обвинил Украину в "антивенгерской политике", а также в "ненависти" к его стране.