Естонські дипломати з усього світу зняли відео на підтримку України

МЗС Естонії та естонські дипломати у різних країнах світу зняли відео на підтримку України до четвертої річниці повномасштабної війни, на додачу до заяви Міністерства закордонних справ.

Як повідомляє "Європейська правда", звернення опублікували в офіційному X.

В МЗС Естонії запевнили у непохитній підтримці України та висловили захоплення хоробрістю, стійкістю та рішучістю українців у боротьбі за свободу, відзначивши також, що Україна воює також за безпеку Європи.

"Майбутнє України – у Європі, як вільної, суверенної, демократичної нації. Сьогодні ми згадуємо усіх, хто віддав життя за свободу України, та підтверджуємо знову: Естонія буде підтримувати Україну стільки, скільки необхідно", – йдеться у письмовій заяві.

У відео скомпонували численні "Слава Україні!" від очільника МЗС Естонії Маргуса Тсахкни та естонських дипломатів у різних країнах.

Today marks four years since Russia launched its full-scale war of aggression against Ukraine.



Estonia stands firmly with Ukraine. We admire the courage, resilience, and determination of the Ukrainian people in defending their country, their freedom, and European security. These… pic.twitter.com/J43XLaL8ol – Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) February 24, 2026

Президент Литви Гітанас Науседа висловив віру у перемогу України та наголосив, що українці, обравши боротьбу, обрали свободу замість страху і гідність замість покори.

Президент Латвії розповів про уроки, які необхідно винести з війни в України.