Укр Рус Eng

Естонські дипломати з усього світу зняли відео на підтримку України

Новини — Вівторок, 24 лютого 2026, 14:19 — Марія Ємець

МЗС Естонії та естонські дипломати у різних країнах світу зняли відео на підтримку України до четвертої річниці повномасштабної війни, на додачу до заяви Міністерства закордонних справ. 

Як повідомляє "Європейська правда", звернення опублікували в офіційному X.

В МЗС Естонії запевнили у непохитній підтримці України та висловили захоплення хоробрістю, стійкістю та рішучістю українців у боротьбі за свободу, відзначивши також, що Україна воює також за безпеку Європи. 

"Майбутнє України – у Європі, як вільної, суверенної, демократичної нації. Сьогодні ми згадуємо усіх, хто віддав життя за свободу України, та підтверджуємо знову: Естонія буде підтримувати Україну стільки, скільки необхідно", – йдеться у письмовій заяві. 

У відео скомпонували численні "Слава Україні!" від очільника МЗС Естонії Маргуса Тсахкни та естонських дипломатів у різних країнах. 

Президент Литви Гітанас Науседа висловив віру у перемогу України та наголосив, що українці, обравши боротьбу, обрали свободу замість страху і гідність замість покори.

Президент Латвії розповів про уроки, які необхідно винести з війни в України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія Війна з РФ
Реклама: