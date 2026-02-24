Естонські дипломати з усього світу зняли відео на підтримку України
МЗС Естонії та естонські дипломати у різних країнах світу зняли відео на підтримку України до четвертої річниці повномасштабної війни, на додачу до заяви Міністерства закордонних справ.
Як повідомляє "Європейська правда", звернення опублікували в офіційному X.
В МЗС Естонії запевнили у непохитній підтримці України та висловили захоплення хоробрістю, стійкістю та рішучістю українців у боротьбі за свободу, відзначивши також, що Україна воює також за безпеку Європи.
"Майбутнє України – у Європі, як вільної, суверенної, демократичної нації. Сьогодні ми згадуємо усіх, хто віддав життя за свободу України, та підтверджуємо знову: Естонія буде підтримувати Україну стільки, скільки необхідно", – йдеться у письмовій заяві.
У відео скомпонували численні "Слава Україні!" від очільника МЗС Естонії Маргуса Тсахкни та естонських дипломатів у різних країнах.
Today marks four years since Russia launched its full-scale war of aggression against Ukraine.– Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) February 24, 2026
Estonia stands firmly with Ukraine. We admire the courage, resilience, and determination of the Ukrainian people in defending their country, their freedom, and European security. These… pic.twitter.com/J43XLaL8ol
Президент Литви Гітанас Науседа висловив віру у перемогу України та наголосив, що українці, обравши боротьбу, обрали свободу замість страху і гідність замість покори.
Президент Латвії розповів про уроки, які необхідно винести з війни в України.