Эстонские дипломаты со всего мира сняли видео в поддержку Украины

Новости — Вторник, 24 февраля 2026, 14:19 — Мария Емец

МИД Эстонии и эстонские дипломаты в разных странах мира сняли видео в поддержку Украины к четвертой годовщине полномасштабной войны, в дополнение к заявлению Министерства иностранных дел.

Как сообщает "Европейская правда", обращение опубликовали в официальном X.

В МИД Эстонии заверили в непоколебимой поддержке Украины и выразили восхищение храбростью, стойкостью и решимостью украинцев в борьбе за свободу, отметив также, что Украина воюет также за безопасность Европы.

"Будущее Украины – в Европе, как свободной, суверенной, демократической нации. Сегодня мы вспоминаем всех, кто отдал жизнь за свободу Украины, и подтверждаем снова: Эстония будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо", – говорится в письменном заявлении.

В видео скомпоновали многочисленные "Слава Украине!" от главы МИД Эстонии Маргуса Тсахкны и эстонских дипломатов в разных странах.

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил веру в победу Украины и подчеркнул, что украинцы, выбрав борьбу, выбрали свободу вместо страха и достоинство вместо покорности.

Президент Латвии рассказал об уроках, которые необходимо вынести из войны в Украине.

