Эстонские дипломаты со всего мира сняли видео в поддержку Украины
МИД Эстонии и эстонские дипломаты в разных странах мира сняли видео в поддержку Украины к четвертой годовщине полномасштабной войны, в дополнение к заявлению Министерства иностранных дел.
Как сообщает "Европейская правда", обращение опубликовали в официальном X.
В МИД Эстонии заверили в непоколебимой поддержке Украины и выразили восхищение храбростью, стойкостью и решимостью украинцев в борьбе за свободу, отметив также, что Украина воюет также за безопасность Европы.
"Будущее Украины – в Европе, как свободной, суверенной, демократической нации. Сегодня мы вспоминаем всех, кто отдал жизнь за свободу Украины, и подтверждаем снова: Эстония будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо", – говорится в письменном заявлении.
В видео скомпоновали многочисленные "Слава Украине!" от главы МИД Эстонии Маргуса Тсахкны и эстонских дипломатов в разных странах.
Today marks four years since Russia launched its full-scale war of aggression against Ukraine.– Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) February 24, 2026
Estonia stands firmly with Ukraine. We admire the courage, resilience, and determination of the Ukrainian people in defending their country, their freedom, and European security. These… pic.twitter.com/J43XLaL8ol
Президент Литвы Гитанас Науседа выразил веру в победу Украины и подчеркнул, что украинцы, выбрав борьбу, выбрали свободу вместо страха и достоинство вместо покорности.
Президент Латвии рассказал об уроках, которые необходимо вынести из войны в Украине.