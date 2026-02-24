Эстонские дипломаты со всего мира сняли видео в поддержку Украины

МИД Эстонии и эстонские дипломаты в разных странах мира сняли видео в поддержку Украины к четвертой годовщине полномасштабной войны, в дополнение к заявлению Министерства иностранных дел.

Как сообщает "Европейская правда", обращение опубликовали в официальном X.

В МИД Эстонии заверили в непоколебимой поддержке Украины и выразили восхищение храбростью, стойкостью и решимостью украинцев в борьбе за свободу, отметив также, что Украина воюет также за безопасность Европы.

"Будущее Украины – в Европе, как свободной, суверенной, демократической нации. Сегодня мы вспоминаем всех, кто отдал жизнь за свободу Украины, и подтверждаем снова: Эстония будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо", – говорится в письменном заявлении.

В видео скомпоновали многочисленные "Слава Украине!" от главы МИД Эстонии Маргуса Тсахкны и эстонских дипломатов в разных странах.

Today marks four years since Russia launched its full-scale war of aggression against Ukraine.



Estonia stands firmly with Ukraine. We admire the courage, resilience, and determination of the Ukrainian people in defending their country, their freedom, and European security. These… pic.twitter.com/J43XLaL8ol – Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) February 24, 2026

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил веру в победу Украины и подчеркнул, что украинцы, выбрав борьбу, выбрали свободу вместо страха и достоинство вместо покорности.

Президент Латвии рассказал об уроках, которые необходимо вынести из войны в Украине.