Президент Литви: українці обрали свободу замість страху і гідність замість покори

Президент Литви Гітанас Науседа висловив віру у перемогу України у четверту річницю від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це він заявив у зверненні, опублікованому у соцмережі Х 24 лютого, повідомляє "Європейська правда".

Науседа сказав, що чотири роки тому темрява намагалася поглинути Україну, а Росія вірила, що ракети і терор зможуть стерти українську націю з історії.

"Натомість ми стали свідками чогось надзвичайного – нації, яка відмовилася ставати на коліна, народу, який обрав свободу замість страху, гідність замість покори, світло замість темряви", – заявив Науседа.

Він додав, що хоробрість українців надихає мільйони людей, а їхня стійкість зміцнює Європу.

"Ваша жертва нагадує світові, що свобода не дається просто так. Її треба захищати. Дорогі українці, ви не самотні. Литва солідарна з вами, дружня до вас і непохитно вірить у вашу перемогу. Перемогу, яка визначить майбутнє Європи", – сказав Науседа.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний, що справжній мир у Європі можливий лише за умови справжнього миру в Україні.

Міністерство закордонних справ України 24 лютого заявило, що для довгострокового миру в Європі та Північній Америці необхідна повна інтеграція України до військово-політичних структур євроатлантичного простору.

Керівництво інституцій ЄС переконане, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну поступово знесилює РФ і подальший тиск змусить її припинити агресію.







