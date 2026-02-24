Президент Латвії розповів про уроки, які необхідно винести з війни в України

Президент Латвії Едгарc Рінкевичc у контексті четвертої річниці російського повномасштабного вторгнення РФ в Україну поставив питання: наскільки сама Латвія готова до нападів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ході засідання латвійського Сейму, його слова наводить Delfi.

Латвійський президент наголосив, що це і багато інших питань наразі залишаються без відповіді.

"Люди як і раніше не знають, як діяти в разі військового нападу. Вони не готові відправитися в найближче укриття. Самі укриття не готові", – сказав президент.

Рінкевичс зазначив, що варто собі зізнатися – зараз Україна є "першою лінією нашої оборони".

"Наша друга і головна лінія оборони – це ми самі, наші союзники в регіоні Балтійського моря, в Європейському союзі і в НАТО. Нам дано час підготуватися до війни. Підготуватися так, щоб війни не було, щоб агресор не напав, щоб не наважився. Але цей час ми не маємо права розтратити", – підкреслив він.

Рінкевичс зазначив: чим сильніша Україна, тим безпечніша Європа і Латвія.

На думку президента, те саме стосується і питання про вступ України до Європейського Союзу.

"Такий крок стане частиною гарантій безпеки ЄС для України. Це зробить – і я переконаний, що зробить – Європейський Союз серйозною військовою силою. Це буде внеском у зміцнення безпеки всієї Європи, в тому числі Латвії", – підкреслив Рінкевичс.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний, що справжній мир у Європі можливий лише за умови справжнього миру в Україні.

Міністерство закордонних справ України 24 лютого заявило, що для довгострокового миру в Європі та Північній Америці необхідна повна інтеграція України до військово-політичних структур євроатлантичного простору.

Керівництво інституцій ЄС переконане, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну поступово знесилює РФ і подальший тиск змусить її припинити агресію.