У Німеччині анонсували загальнонаціональні страйки працівників громадського транспорту

У Німеччині 27-28 лютого очікуються попереджувальні страйки працівників громадського транспорту.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Німецька профспілка співробітників громадського транспорту Ver.di на тлі триваючих перемовин про зарплатню анонсувала загальнонаціональні попереджувальні страйки на п’ятницю, в окремих регіонах – також у суботу.

Страйк охопить майже всі землі Німеччини, що з високою ймовірністю призведе до майже повного зникнення з маршрутів автобусів та поїздів місцевого громадського транспорту у ці два дні.

Проте транспорту, оператором якого виступає Deutsche Bahn – зокрема, важливих приміських електричок S-Bahn, – страйк не зачепить.

Страйк має початись вранці 27 лютого і триватиме до кінця суботи 28 лютого, а подекуди і до неділі.

Не буде страйку лише у Нижній Саксонії, оскільки там раніше уклали домовленість про утримання від страйків до кінця березня.

Перший страйк 2 лютого призвів до відчутних перебоїв з транспортом у багатьох регіонах Німеччини.

Згодом страйк пілотів Lufthansa призвів до скасування сотень рейсів перед Мюнхенською безпековою конференцією.