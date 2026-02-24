В Германии анонсировали общенациональную забастовку работников общественного транспорта

В Германии 27-28 февраля ожидаются предупредительные забастовки работников общественного транспорта.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Немецкий профсоюз сотрудников общественного транспорта Ver.di на фоне продолжающихся переговоров о зарплате анонсировал общенациональные предупредительные забастовки на пятницу, в отдельных регионах – также в субботу.

Забастовка охватит почти все земли Германии, что с высокой вероятностью приведет к почти полному исчезновению с маршрутов автобусов и поездов местного общественного транспорта в эти два дня.

Однако транспорт, оператором которого выступает Deutsche Bahn – в частности, важные пригородные электрички S-Bahn, – забастовка не затронет.

Забастовка должна начаться утром 27 февраля и продлится до конца субботы 28 февраля, а в некоторых местах и до воскресенья.

Не будет забастовки только в Нижней Саксонии, поскольку там ранее заключили договоренность воздержаться от забастовок до конца марта.

Первая забастовка 2 февраля привела к ощутимым перебоям с транспортом во многих регионах Германии.

Впоследствии забастовка пилотов Lufthansa привела к отмене сотен рейсов перед Мюнхенской конференцией по безопасности.