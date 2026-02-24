В Германии анонсировали общенациональную забастовку работников общественного транспорта
В Германии 27-28 февраля ожидаются предупредительные забастовки работников общественного транспорта.
Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".
Немецкий профсоюз сотрудников общественного транспорта Ver.di на фоне продолжающихся переговоров о зарплате анонсировал общенациональные предупредительные забастовки на пятницу, в отдельных регионах – также в субботу.
Забастовка охватит почти все земли Германии, что с высокой вероятностью приведет к почти полному исчезновению с маршрутов автобусов и поездов местного общественного транспорта в эти два дня.
Однако транспорт, оператором которого выступает Deutsche Bahn – в частности, важные пригородные электрички S-Bahn, – забастовка не затронет.
Забастовка должна начаться утром 27 февраля и продлится до конца субботы 28 февраля, а в некоторых местах и до воскресенья.
Не будет забастовки только в Нижней Саксонии, поскольку там ранее заключили договоренность воздержаться от забастовок до конца марта.
Первая забастовка 2 февраля привела к ощутимым перебоям с транспортом во многих регионах Германии.
Впоследствии забастовка пилотов Lufthansa привела к отмене сотен рейсов перед Мюнхенской конференцией по безопасности.