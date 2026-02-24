ЗМІ: ЄС запропонує повну заборону на імпорт російської нафти після виборів в Угорщині

Європейська комісія планує подати законодавчу пропозицію щодо постійної заборони імпорту російської нафти 15 квітня, через три дні після парламентських виборів в Угорщині.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у проєкті ініціативи, з яким ознайомилась агенція Reuters.

Посадовці ЄС повідомили агенції, що цю дату обрали для того, щоб заборона на імпорт російської нафти не стала головним фактором у виборчій кампанії в Угорщині.

Єврокомісія хоче закріпити повну поступову відмову від російської нафти в законодавстві, яке залишиться чинним, навіть якщо мирна угода щодо війни в Україні призведе до скасування санкцій ЄС проти РФ.

Очікується, що ЄС зможе обійти будь-які спроби Угорщини та Словаччини заблокувати цю ініціативу, використовуючи процедуру, яка передбачає схвалення законопроєкту кваліфікованою більшістю держав-членів.

Комісар ЄС з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що пропозиція передбачає поступове припинення імпорту російської нафти не пізніше кінця 2027 року.

Нагадаємо, 23 лютого міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що нафтопровід "Дружба" не був зруйнований російською ракетою, натомість Україна прийняла політичне рішення припинити постачання російської нафти в Угорщину, щоб підтримати на виборах угорську опозицію.

За його словами, з цієї причини Будапешт продовжить блокувати як 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ, так і виділення Україні 90 млрд євро європейського кредиту. Обидва рішення планували схвалити до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.