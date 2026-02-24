СМИ: ЕС предложит полный запрет на импорт российской нефти после выборов в Венгрии

Европейская комиссия планирует подать законодательное предложение о постоянном запрете импорта российской нефти 15 апреля, через три дня после парламентских выборов в Венгрии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в проекте инициативы, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Чиновники ЕС сообщили агентству, что эту дату выбрали для того, чтобы запрет на импорт российской нефти не стал главным фактором в избирательной кампании в Венгрии.

Еврокомиссия хочет закрепить полный постепенный отказ от российской нефти в законодательстве, которое останется в силе, даже если мирное соглашение по войне в Украине приведет к отмене санкций ЕС против РФ.

Ожидается, что ЕС сможет обойти любые попытки Венгрии и Словакии заблокировать эту инициативу, используя процедуру, которая предусматривает одобрение законопроекта квалифицированным большинством государств-членов.

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Дан Йоргенсен заявил, что предложение предусматривает постепенное прекращение импорта российской нефти не позднее конца 2027 года.

Напомним, 23 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что нефтепровод "Дружба" не был разрушен российской ракетой, зато Украина приняла политическое решение прекратить поставки российской нефти в Венгрию, чтобы поддержать на выборах венгерскую оппозицию.

По его словам, по этой причине Будапешт продолжит блокировать как 20-й пакет санкций ЕС против РФ, так и выделение Украине 90 млрд евро европейского кредита.

Оба решения планировали принять к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.