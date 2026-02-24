Україна і Данія спільно модернізують один з навчальних центрів ЗСУ

Україна і Данія спільно з фондом "Повернись живим" запускають проєкт модернізації одного з навчальних центрів Збройних сил України.

Про це оголосив міністр оборони України Михайло Федоров, пише "Європейська правда".

Про запуск проєкту оголосили під час візиту в Україну міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена 24 лютого.

Проєкт передбачає комплексне оновлення інфраструктури одного з навчальних центрів ЗСУ, що зробить перебування там військовослужбовців зручнішим та безпечнішим.

"Данія інвестує близько 33 млн євро в навчальну інфраструктуру, побутові та санітарні умови, обладнання, дрони для підготовки. Фонд "Повернись живим", який системно інвестує в навчання та підготовку військовослужбовців, є імплементаційним партнером", – розповів Федоров.

Він додав, що для подальших успіхів Україні необхідно трансформувати систему підготовки українських військовослужбовців, і подібні проєкти – один з кроків до цього.

Поульсен під час виступу у Києві заявив, що Європа має робити більше для підтримки України.

Поульсен також висловив розчарування тим, що напередодні Рада ЄС через спротив Угорщини не змогла затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії.