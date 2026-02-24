Украина и Дания совместно модернизируют один из учебных центров ВСУ
Украина и Дания совместно с фондом "Вернись живым" запускают проект модернизации одного из учебных центров Вооруженных сил Украины.
Об этом объявил министр обороны Украины Михаил Федоров, пишет "Европейская правда".
О запуске проекта объявили во время визита в Украину министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена 24 февраля.
Проект предусматривает комплексное обновление инфраструктуры одного из учебных центров ВСУ, что сделает пребывание там военнослужащих более удобным и безопасным.
"Дания инвестирует около 33 млн евро в учебную инфраструктуру, бытовые и санитарные условия, оборудование, дроны для подготовки. Фонд "Вернись живым", который системно инвестирует в обучение и подготовку военнослужащих, является имплементационным партнером", – рассказал Федоров.
Он добавил, что для дальнейших успехов Украине необходимо трансформировать систему подготовки украинских военнослужащих, и подобные проекты – один из шагов к этому.
Поульсен во время выступления в Киеве заявил, что Европа должна делать больше для поддержки Украины.
Поульсен также выразил разочарование тем, что накануне Совет ЕС из-за сопротивления Венгрии не смог утвердить 20-й пакет санкций против России.