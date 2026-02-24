Міністр оборони Данії: "Я не песиміст, але Європа має робити більше"

Віцепрем’єр та міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен у Києві наголосив на необхідності подальшої європейської підтримки України у боротьбі проти Росії.

Про це він сказав під час спеціальної зустрічі YES, яка організована Фондом Віктора Пінчука з нагоди четвертої річниці широкомасштабного вторгнення Росії, пише кореспондентка "Європейської правди".

Поульсен, який перебуває з візитом у Києві, заявив, що ситуація наразі "дуже складна".

"Повернемося на кілька років назад. Я бачив, що ми змогли підтримати Україну новими можливостями, але насправді дуже повільно", – визнав він.

За його словами, Європа повинна більше робити задля підтримки оборонних компаній в Україні.

"Зараз вони здатні виробляти більш досконалі системи. Я думаю, що на початку війни 10% того, що було потрібно на полі бою, можна було виготовити тут, в Україні. Зараз, я думаю, ми говоримо про 65%, які будуть вироблятися тут, в Україні", – сказав Поульсен.

Данський міністр впевнений, що це "один зі способів просунутися вперед і надати більшу підтримку" Україні.

"Ви повинні бути здатні захищати себе, і найкращий та найсильніший спосіб допомогти вам – це насправді мати сильну оборонну сферу та сильні оборонні компанії тут, в Україні. І, сподіваємось, ми також зможемо запросити деякі оборонні компанії в Україні розпочати виробництво в Європі", – зазначив він.

За його словами, збільшення співпраці з українськими компаніями буде "дуже сильним сигналом для народу Данії", що країна тепер може "виробляти те, що буде потрібно для захисту Данії в майбутньому, за допомогою оборонних компаній тут, в Україні".

"Тож я не песиміст, але Європа має робити більше, і ми також маємо діяти швидше", – наголосив він.

Поульсен також висловив розчарування тим, що напередодні Рада ЄС через спротив Угорщини не змогла затвердити 20-й пакет санкцій проти Росії.

"Ми маємо бути більш здатними допомагати Україні не тільки цього року, але й мати довгострокові зобов'язання. Я думаю, що ця війна може тривати, на жаль, не тільки цього року, але й у наступні роки. Я думаю, що важливо обговорити, як ми можемо разом з Україною перемогти в наступні роки", – підсумував данський міністр.

Нагадаємо, восени прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країнам Європи слід усвідомити реальність тієї загрози, якою є Росія з її імперськими амбіціями, та діяти відповідно.

Також вона вважає, що досвід України у сфері безпілотних технологій на війні може дуже допомогти країнам Європи.

На початку лютого писали, що Швеція та Данія разом передадуть Україні пакет допомоги, який міститиме засоби протиповітряної оборони, на суму 2,6 млрд шведських крон.