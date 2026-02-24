Лидерам ЕС показали разбитую российскими ударами ТЭЦ

Лидерам Европейского Союза, которые находятся с визитом в Киеве, показали разбитую российскими ударами ТЭЦ.

Как пишет "Европейская правда", об этом рассказали в своих соцсетях председатель Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Лидеры опубликовали фото с посещения одной из разбомбленных ТЭЦ во время визита в Киев 24 февраля.

"Мы знаем, что Россия использует морозы как оружие. Мы помогаем Украине держаться и бить в ответ. С начала войны мы предоставили энергетической поддержки на 3 млрд евро и 11 тысяч генераторов – и за этим будет больше", - прокомментировала фон дер Ляйен.

We have visited an energy infrastructure site damaged by Russian missile strikes.



We know Russia is using the freezing cold as a weapon of war.



We are helping Ukraine resist and fight back.



– Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026

Антоніу Кошта, комментируя увиденное, заявил, что Россия терроризирует украинское гражданское население, нанося такие удары в морозы.

"ЕС предоставляет Украине беспрецедентную энергетическую помощь – для ремонта сети, перезапуска объектов генерации, для инвестиций в децентрализованную генерацию из возобновляемых источников", – отметил президент Евросовета.

Как известно, в Киеве 24 февраля находится более десятка западных топ-чиновников. Кроме руководства ЕС, это лидеры Нордическо-Балтийской восьмерки, премьер и глава МИД Хорватии, глава МИД Польши, министр обороны Дании.