"Сумно, сумно, сумно": ексрадник з нацбезпеки США Болтон про підтримку України за роки агресії

Колишній радник з нацбезпеки за першої адміністрації Дональда Трампа Джон Болтон розкритикував політику усіх американських президентів у питанні підтримки України від початку агресії РФ у 2014 році.

Як повідомляє "Європейська правда", свої міркування він виклав у соцмережі X до четвертої річниці повномасштабної війни.

Болтон зазначив, що адміністрація Барака Обами не змогла стримати першу агресію проти України у 2014 році і "фактично нічого не зробила після того, щоб стримати подальшу агресію".

Перша адміністрація Трампа, відзначив він, надала Україні деяку військову допомогу і застосувала деякі санкції проти Росії – але обережні й недостатні, "побоюючись невдоволення Владіміра Путіна".

"Адміністрація Байдена повторила помилки Обами – не зумівши запобігти вторгненню Росії в Україну у 2022 році і так і не розробивши військово-політичної стратегії чи програми підтримки для того, щоб завдати поразки російським силам. А друга адміністрація Трампа доклала усіх зусиль, щоб не виправляти помилки попередніх адміністрацій США – і залишила Україну у ще складнішій ситуації, у процесі завдаючи довготривалої шкоди НАТО", – констатував Болтон.

"Як оцінити дії Америки у питанні України за останні 12 років? Сумно, сумно, сумно", - підсумував Джон Болтон.

America's performance on Ukraine over the last twelve years? Sad, sad, sad. and sad. 5/5 – John Bolton (@AmbJohnBolton) February 24, 2026

Наприкінці 2025 року Болтон висловив оцінку, що боязкість ЄС і політика США покращили шанси Росії у війні.

Як відомо, Болтон був звільнений з команди першої президентської каденції Трампа у 2019 році. У своїх мемуарах "Кімната, де це сталося" у 2020-му він розповів про цю роботу і зобразив Трампа як погано обізнаного про геополітику, чиї рішення були продиктовані бажанням переобратися ще раз.

Білий дім тоді подав позов, щоб не допустити публікації книги, аргументуючи це тим, що вона містила секретну інформацію. Суд відхилив такий запит, і книга вийшла.

За другого терміну Трампа Болтон регулярно критикує його дії, у тому числі політику у питанні російсько-української війни.

У 2025 році Болтону висунули звинувачення у нібито неправильному поводженні з таємною інформацією.