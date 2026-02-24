"Грустно, грустно, грустно": экс-советник по нацбезопасности США Болтон о поддержке Украины за годы агрессии

Бывший советник по нацбезопасности при первой администрации Дональда Трампа Джон Болтон раскритиковал политику всех американских президентов в вопросе поддержки Украины с начала агрессии РФ в 2014 году.

Как сообщает "Европейская правда", свои соображения он изложил в соцсети X к четвертой годовщине полномасштабной войны.

Болтон отметил, что администрация Барака Обамы не смогла сдержать первую агрессию против Украины в 2014 году и "фактически ничего не сделала после того, чтобы сдержать дальнейшую агрессию".

Первая администрация Трампа, отметил он, предоставила Украине некоторую военную помощь и применила некоторые санкции против России – но осторожные и недостаточные, "опасаясь недовольства Владимира Путина".

"Администрация Байдена повторила ошибки Обамы – не сумев предотвратить вторжение России в Украину в 2022 году и так и не разработав военно-политической стратегии или программы поддержки для того, чтобы нанести поражение российским силам. А вторая администрация Трампа приложила все усилия, чтобы не исправлять ошибки предыдущих администраций США – и оставила Украину в еще более сложной ситуации, в процессе нанося долговременный вред НАТО", – констатировал Болтон.

"Как оценить действия Америки в вопросе Украины за последние 12 лет? Печально, печально, печально", – подытожил Джон Болтон.

America's performance on Ukraine over the last twelve years? Sad, sad, sad. and sad. 5/5 – John Bolton (@AmbJohnBolton) February 24, 2026

В конце 2025 года Болтон выразил оценку, что робость ЕС и политика США улучшили шансы России в войне.

Как известно, Болтон был уволен из команды первой президентской каденции Трампа в 2019 году. В своих мемуарах "Комната, где это произошло" в 2020-м он рассказал об этой работе и изобразил Трампа как плохо осведомленного о геополитике, чьи решения были продиктованы желанием переизбраться еще раз.

Белый дом тогда подал иск, чтобы не допустить публикации книги, аргументируя это тем, что она содержала секретную информацию. Суд отклонил такой запрос, и книга вышла.

Во второй срок Трампа Болтон регулярно критикует его действия, в том числе политику в вопросе российско-украинской войны.

В 2025 году Болтону предъявили обвинения в якобы неправильном обращении с секретной информацией.