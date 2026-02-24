Укр Рус Eng

Эстония анонсировала 11 млн евро на американское оружие для Украины

Новости — Вторник, 24 февраля 2026, 17:05 — Мария Емец

Эстония выделит 11 млн евро на приобретение американского оружия для Украины в рамках инициативы НАТО PURL.

Об этом 24 февраля заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, пишет "Европейская правда".

Михал объявил, что Эстония предоставит 11 млн евро на покупку американского оружия для Украины через инициативу PURL – в частности, на усиление ПВО и боеприпасы.

"Попытки России сломать решимость Украины провалились. Мы продолжим усиливать ее устойчивость на поле боя и позицию за столом переговоров", – отметил премьер Эстонии.

Напомним, Кристен Михал 24 февраля прибыл в Киев вместе с другими лидерами Нордическо-Балтийской восьмерки.

МИД Эстонии ранее опубликовало заявление к четвертой годовщине полномасштабной войны со словами поддержки от эстонских дипломатов по всему миру.

