Эстония анонсировала 11 млн евро на американское оружие для Украины
Эстония выделит 11 млн евро на приобретение американского оружия для Украины в рамках инициативы НАТО PURL.
Об этом 24 февраля заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, пишет "Европейская правда".
Михал объявил, что Эстония предоставит 11 млн евро на покупку американского оружия для Украины через инициативу PURL – в частности, на усиление ПВО и боеприпасы.
"Попытки России сломать решимость Украины провалились. Мы продолжим усиливать ее устойчивость на поле боя и позицию за столом переговоров", – отметил премьер Эстонии.
Напомним, Кристен Михал 24 февраля прибыл в Киев вместе с другими лидерами Нордическо-Балтийской восьмерки.
МИД Эстонии ранее опубликовало заявление к четвертой годовщине полномасштабной войны со словами поддержки от эстонских дипломатов по всему миру.