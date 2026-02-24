Країни G7 засвідчили підтримку України у спільній заяві

У четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни "Групи семи" підтвердили свою непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності, суверенітету та незалежності.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у спільній заяві країн G7.

У заяві країни "сімки" висловили підтримку зусиллям США щодо просування мирного процесу.

"Ми висловлюємо нашу незмінну підтримку зусиллям президента Трампа щодо досягнення цих цілей шляхом ініціювання мирного процесу та залучення сторін до прямих переговорів. Європа відіграє провідну роль у цьому процесі разом з іншими партнерами", – йдеться у заяві.

Там зазначається, що лише Росія та Україна можуть досягти мирної угоди, "працюючи разом у добросовісних переговорах".

"Група семи" також привітала зусилля партнерів з надання Україні допомоги, зокрема енергетичної. Там заявили, що з січня з країн G7 до Києва було доставлено понад 2500 генераторів та іншого необхідного обладнання, такого як трансформатори, турбіни, когенераційні установки, котли та ремонтне обладнання, а до Фонду підтримки енергетики України було зроблено понад пів мільярда євро нових зобов'язань для придбання обладнання для ремонту та захисту української енергетичної системи.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував президента США Дональда Трампа за його стратегію щодо кремлівського правителя Владіміра Путіна та розв’язаної ним війни проти України.

А очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що США мають тиснути на Росію, а не на Україну для завершення війни.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати нібито прагнуть закінчити російсько-українську війну до 4 липня, коли США відзначають День незалежності.