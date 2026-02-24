Страны G7 засвидетельствовали поддержку Украины в совместном заявлении

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину страны "Группы семи" подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины в защите ее территориальной целостности, суверенитета и независимости.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в совместном заявлении стран G7.

В заявлении страны "семерки" выразили поддержку усилиям США по продвижению мирного процесса.

"Мы выражаем нашу неизменную поддержку усилиям президента Трампа по достижению этих целей путем инициирования мирного процесса и привлечения сторон к прямым переговорам. Европа играет ведущую роль в этом процессе вместе с другими партнерами", – говорится в заявлении.

Там отмечается, что только Россия и Украина могут достичь мирного соглашения, "работая вместе в добросовестных переговорах".

"Группа семи" также приветствовала усилия партнеров по оказанию Украине помощи, в частности энергетической. Там заявили, что с января из стран G7 в Киев было доставлено более 2500 генераторов и другого необходимого оборудования, такого как трансформаторы, турбины, когенерационные установки, котлы и ремонтное оборудование, а в Фонд поддержки энергетики Украины было сделано более полумиллиарда евро новых обязательств для приобретения оборудования для ремонта и защиты украинской энергетической системы.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал президента США Дональда Трампа за его стратегию в отношении кремлевского правителя Владимира Путина и развязанной им войны против Украины.

А руководительница дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что США должны давить на Россию, а не на Украину для завершения войны.

По данным СМИ, Соединенные Штаты якобы стремятся закончить российско-украинскую войну до 4 июля, когда США отмечают День независимости.