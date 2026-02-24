Каллас: якщо США хочуть миру, то мають тиснути на РФ, а не на Україну

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що стратегія США щодо тиску на Україну в мирних переговорах провалюється, тому президент Дональд Трамп має тиснути на Росію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю Bloomberg TV.

З моменту повернення на посаду Трамп неодноразово закликав Україну піти на поступки Росії, щоб допомогти закінчити війну. Він також погрожував Москві додатковими санкціями, більшість з яких не були запроваджені.

"Їхній (США. – Ред.) підхід полягав у тиску на жертву, на Україну. За рік це не дало результатів, тож, можливо, нам слід зосередитися на іншій стороні", – сказала Каллас.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати нібито прагнуть закінчити російсько-українську війну до 4 липня, коли США відзначають День незалежності.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, що Сполучені Штати запропонували завершити війну Росії проти України до початку літа, оскільки пізніше у них буде інший пріоритет – вибори до Конгресу США.

Агентство Reuters повідомляло, що американські та українські переговірники обговорили можливість підписання мирної угоди у березні та проведення виборів в Україні у травні.