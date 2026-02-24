Міністр оборони Німеччини критикує Трампа за стратегію щодо Путіна

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував президента США Дональда Трампа за його стратегію щодо кремлівського правителя Владіміра Путіна та розв’язаної ним війни проти України.

Заяву очільника німецького оборонного відомства наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Пісторіус переконаний, що Трамп негативно вплинув на зусилля з припинення бойових дій, подавши неправильні сигнали.

"На жаль, американський президент вплинув на хід війни та впевненість Путіна в собі, коли розстелив червоний хідник і привітав його як друга на Алясці, одночасно повністю відмовившись від військової підтримки України", – сказав він.

Крім того, за словами Пісторіуса, Трамп зробив тактичну помилку в переговорах про мир, коли виключив приєднання України до НАТО.

"На жаль, американський президент дуже рано і без необхідності зняв з обговорення питання про членство в НАТО. Це було б питанням, яке можна було б використовувати для переговорів про інші речі", – зазначив він.

Німецький міністр пообіцяв зберегти військову та фінансову підтримку уряду для України, незважаючи на те, що конфлікт перетворився на те, що він назвав "війною на виснаження".

"На полі бою майже немає жодних значущих зрушень. Але набагато гірше те, що, поки Путін вдає, ніби веде переговори, проти українських цивільних громадян точиться війна терору. Тому так важливо не послаблювати нашу підтримку України. А якщо подивитися на стан російської економіки, то зараз саме час дотримуватись курсу", – резюмував він.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати нібито прагнуть закінчити російсько-українську війну до 4 липня, коли США відзначають День незалежності.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, що Сполучені Штати запропонували завершити війну Росії проти України до початку літа, оскільки пізніше у них буде інший пріоритет – вибори до Конгресу США.

Агентство Reuters повідомляло, що американські та українські переговірники обговорили можливість підписання мирної угоди у березні та проведення виборів в Україні у травні.