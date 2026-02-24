Кошта: РФ не може отримати за столом переговорів те, чого не може досягти на полі бою

Глава Євроради Антоніу Кошта заявив, що Росія не може отримати переваги за столом переговорів, коли вона зазнає втрат на полі бою.

Про це він сказав під час пресконференції в Києві, передає кореспондент "Європейської правди".

"Росія не може отримати переваги за столом переговорів, коли вона втрачає багато чого на полі бою"., – сказав Кошта.

Подякувавши США за організацію мирних переговорів, Кошта додав, що "Росія має прийняти, що вона не може перемогти".

"Україна вистояла, а Росія не досягла своєї мети у війні",– резюмував він.

Глава Євроради також назвав членство України в ЄС гарантією безпеки для всієї Європи.

Президент Польщі Кароль Навроцький у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну закликав світ не ігнорувати імперські амбіції Росії.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що російське повномасштабне вторгнення в Україну обернулось для РФ потрійним провалом.