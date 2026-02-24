Кошта: РФ не может получить за столом переговоров то, чего не может достичь на поле боя
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Россия не может получить преимущества за столом переговоров, когда она несет потери на поле боя.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент "Европейской правды".
"Россия не может получить преимущества за столом переговоров, когда она теряет многое на поле боя", – сказал Кошта.
Поблагодарив США за организацию мирных переговоров, Кошта добавил, что "Россия должна принять, что она не может победить".
"Украина выстояла, а Россия не достигла своей цели в войне",– резюмировал он.
Глава Евросовета также назвал членство Украины в ЕС гарантией безопасности для всей Европы.
Президент Польши Кароль Навроцкий в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину призвал мир не игнорировать имперские амбиции России.
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что российское полномасштабное вторжение в Украину обернулось для РФ тройным провалом.