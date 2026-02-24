Укр Рус Eng

Кошта: РФ не может получить за столом переговоров то, чего не может достичь на поле боя

Новости — Вторник, 24 февраля 2026, 17:34 — Юрий Панченко

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Россия не может получить преимущества за столом переговоров, когда она несет потери на поле боя.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент "Европейской правды".

"Россия не может получить преимущества за столом переговоров, когда она теряет многое на поле боя", – сказал Кошта.

Поблагодарив США за организацию мирных переговоров, Кошта добавил, что "Россия должна принять, что она не может победить".

"Украина выстояла, а Россия не достигла своей цели в войне",– резюмировал он.

Глава Евросовета также назвал членство Украины в ЕС гарантией безопасности для всей Европы.

Президент Польши Кароль Навроцкий в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину призвал мир не игнорировать имперские амбиции России.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что российское полномасштабное вторжение в Украину обернулось для РФ тройным провалом.

