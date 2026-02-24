ЄС розраховує надати Україні перший оборонний пакет з кредиту на 90 млрд у квітні

Європейський Союз розраховує "до Великодня" забезпечити Україні перший оборонний пакет, профінансований з кредиту на 90 млрд євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала на брифінгу лідерів ЄС у Києві.

Президентка Єврокомісії зазначила, що перший пріоритетний напрямок витрати коштів з кредиту на 90 млрд євро – нагальні оборонні потреби України задля її перетворення на "сталевого дикобраза".

Йдеться про фінансування закупівлі, виробництва та розробки зброї, якої потребує Україна.

"Робота вже розпочалася. Разом із українськими силами оборони ми визначили перший пакет, пріоритетний пакет. Наша мета – забезпечити його надходження до Великодня. Там будуть ракети і боєприпаси", – повідомила вона.

Паралельно працюватимуть над інтеграцією ОПК України та Європи, що буде вигідно обом сторонам.

Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄС знайде спосіб затвердити кредит на 90 млрд євро для України, попри спротив Угорщини.

У вівторок, 24 лютого, Рада ЄС з загальних питань ухвалила два документи, які роблять можливим продовження технічної роботи з надання Україні кредиту в 90 млрд євро у 2026-27 роках, проте ще один необхідний для надання коштів законопроєкт залишається заблокованим Угорщиною.