ЕС рассчитывает предоставить Украине первый оборонный пакет из кредита на 90 млрд в апреле

Европейский Союз рассчитывает "до Пасхи" обеспечить Украине первый оборонный пакет, профинансированный из кредита на 90 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала на брифинге лидеров ЕС в Киеве.

Президент Еврокомиссии отметила, что первое приоритетное направление расходования средств из кредита на 90 млрд евро – неотложные оборонные нужды Украины для ее превращения в "стального дикобраза".

Речь идет о финансировании закупки, производства и разработки оружия, в котором нуждается Украина.

"Работа уже началась. Вместе с украинскими силами обороны мы определили первый пакет, приоритетный пакет. Наша цель – обеспечить его поступление до Пасхи. Там будут ракеты и боеприпасы", – сообщила она.

Параллельно будут работать над интеграцией ОПК Украины и Европы, что будет выгодно обеим сторонам.

Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС найдет способ утвердить кредит на 90 млрд евро для Украины, несмотря на сопротивление Венгрии.

Во вторник, 24 февраля, Совет ЕС по общим вопросам принял два документа, которые делают возможным продолжение технической работы по предоставлению Украине кредита в 90 млрд евро в 2026-27 годах, однако еще один необходимый для предоставления средств законопроект остается заблокированным Венгрией.