Україна і Британія відкинули вигадки РФ про "вундерваффе"

Уряд Великої Британії та Міністерство закордонних справ України спростували заяви Росії про те, що Париж та Лондон готуються озброїти Київ ядерною або хоча б "брудною" бомбою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють Sky News і Reuters.

Як передає Sky News, речник прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера заявив, що твердження Росії про ядерну та "брудну" бомбу є неправдивими, а Москва таким чином намагається відвернути увагу від своїх злочинів.

"Це явна спроба Владіміра Путіна відвернути увагу від своїх жахливих дій в Україні. У цьому немає жодної правди… Ми продовжуватимемо наші зусилля для забезпечення справедливого та міцного миру", – заявив він.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий в коментарі Reuters назвав "абсурдними" заяви Росії про "вундерваффе".

"Російські посадовці, відомі своїм винятковим послужним списком брехні, знову намагаються сфабрикувати стару нісенітницю про "брудну бомбу"", – відповів Тихий.

Речник МЗС закликав міжнародну спільноту відкинути та засудити "брудні інформаційні бомби" Росії.

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) у вівторок, 24 лютого, повідомила, що Британія і Франція нібито активно працюють над переданням Києву ядерної або хоча б "брудної" бомби.

Через це заступник голови Радбезу РФ Дмитрій Медведєв пригрозив Британії та Франції ядерними ударами.