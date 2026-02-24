Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) стверджує, що Лондон і Париж активно працюють над переданням Києву ядерної або хоча б "брудної" бомби.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій 24 лютого, повідомляє "Європейська правда".

СЗР заявляє, нібито Велика Британія і Франція усвідомлюють, що "розвиток ситуації в Україні не залишає шансів на досягнення такої омріяної для них перемоги над Росією руками ЗСУ".

"Британські та французькі еліти не готові миритися з поразкою. Вважається, що Україну потрібно забезпечити "вундерваффе". Київ зможе претендувати на більш вигідні умови завершення бойових дій, якщо буде володіти атомною або хоча б так званою "брудною" бомбою… Наразі, за інформацією, що є в СЗР Росії, Лондон і Париж активно працюють над вирішенням питань надання Києву такої зброї та засобів її доставки", – йдеться в заяві.

СЗР Росії стверджує, що йдеться про приховану передачу Україні європейських комплектуючих і обладнання та технологій у цій сфері. Як варіант нібито розглядається французька малогабаритна бойова частина TN75 від балістичної ракети підводних човнів М51.1.

"Основні зусилля західників зосереджені на тому, щоб поява у Києва ядерної зброї виглядала як результат розробки самих українців. Подібні вкрай небезпечні плани Лондона і Парижа свідчать про втрату ними почуття реальності", – заявило в СЗР РФ.

Нагадаємо, нещодавно естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив, що за необхідності Естонія може розмістити на своїй території ядерну зброю союзників.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що якщо Естонія розмістить на своїй території ядерну зброю, то Росія спрямує свою ядерну зброю на Естонію.