Украина и Великобритания отвергли выдумки РФ о "вундерваффе"

Правительство Великобритании и Министерство иностранных дел Украины опровергли заявления России о том, что Париж и Лондон готовятся вооружить Киев ядерной или хотя бы "грязной" бомбой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают Sky News и Reuters.

Как передает Sky News, пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера заявил, что утверждения России о ядерной и "грязной" бомбе являются ложными, а Москва таким образом пытается отвлечь внимание от своих преступлений.

"Это явная попытка Владимира Путина отвлечь внимание от своих ужасных действий в Украине. В этом нет ни капли правды... Мы будем продолжать наши усилия для обеспечения справедливого и прочного мира", – заявил он.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии Reuters назвал "абсурдными" заявления России о "вундерваффе".

"Российские чиновники, известные своим исключительным послужным списком лжи, снова пытаются сфабриковать старую чепуху о "грязной бомбе"", – ответил Тихий.

Спикер МИД призвал международное сообщество отвергнуть и осудить "грязные информационные бомбы" России.

Напомним, Служба внешней разведки России (СВР) во вторник, 24 февраля, сообщила, что Великобритания и Франция якобы активно работают над передачей Киеву ядерной или хотя бы "грязной" бомбы.

Из-за этого заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Великобритании и Франции ядерными ударами.