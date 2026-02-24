Медведєв пригрозив Франції і Британії ядерними ударами за нібито плани з озброєння України

Заступник голови Радбезу РФ Дмитрій Медведєв пригрозив Британії та Франції ядерними ударами після того, як Служба зовнішньої розвідки РФ повідомила про нібито "плани" Парижа і Лондона озброїти Україну так званою "вундерваффе".

Про це Медведєв написав у соцмережі Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Він заявив, що інформація СЗР про нібито намір Франції та Британії "передати київському нацистському режиму ядерні технології радикально змінює ситуацію".

"Росії при такому розвитку подій доведеться використовувати будь-яку, в тому числі нестратегічну ядерну зброю, по цілях в Україні, що становлять загрозу нашій країні. А в разі необхідності – і по країнах-постачальниках, які стають співучасниками ядерного конфлікту з Росією", – заявив Медведєв.

Він додав, що це "та симетрична відповідь, на яку має право Російська Федерація".

Нагадаємо, Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) стверджує, що Лондон і Париж активно працюють над переданням Києву ядерної або хоча б "брудної" бомби.

Нещодавно естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив, що за необхідності Естонія може розмістити на своїй території ядерну зброю союзників.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що якщо Естонія розмістить на своїй території ядерну зброю, то Росія спрямує свою ядерну зброю на Естонію.