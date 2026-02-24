Швеция выделяет 21 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Правительство Швеции объявило о предоставлении Украине 230 млн шведских крон (более 21 млн евро) гуманитарной помощи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте шведского правительства.

Новая помощь от Швеции будет направлена на покрытие насущных потребностей в отоплении, воде, жилье и питании в Украине.

Средства будут распределены между Всемирной продовольственной программой ООН, Агентством ООН по делам беженцев, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Международным комитетом Красного Креста (МККК) и благотворительной организацией Save the Children.

Поддержка будет использована для смягчения непосредственных последствий атак России на энергетическую инфраструктуру в Украине.

"Этой зимой Россия атаковала гражданскую инфраструктуру в Украине в невиданных ранее масштабах. Семьи мерзнут в квартирах без электричества в Киеве, Харькове, Николаеве и других городах... Именно поэтому мы представляем дополнительный пакет, который защитит устойчивость Украины и даст проблеск надежды тем, кто наиболее уязвим", – отметил министр международного сотрудничества в области развития и внешней торговли Швеции Бенджамин Дуса.

Как сообщалось, в понедельник, 23 февраля, правительство Финляндии объявило о выделении Украине 20 миллионов евро гуманитарной помощи.

На прошлой неделе сообщалось, что Франция предоставит грантовую финансовую поддержку на сумму более 70 млн евро, часть которой будет направлена на энергетический сектор Украины.