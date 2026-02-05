В Іспанії і Португалії є загиблі й зниклі безвісти через шторм "Леонардо"

Щонайменш одна людина загинула внаслідок шторму "Леонардо", що вже кілька днів вирує над Піренейським півостровом.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Смертельний випадок стався у Португалії в південному регіоні Алентежу. Водій віком близько 70 років загинув у своєму автомобілі, який підхопило потоком на затопленій ділянці дороги.

В Іспанії у провінції Малага тривають пошуки дівчини, яку потягло вниз за течією річки, коли вона побігла рятувати свого собаку.

"Ми усю другу половину дня і всю ніч шукали її у річці на ділянці від місця, де вона впала, до самого кінця русла. Собаку знайшли, а її – ні", – розповів керівник пожежно-рятувальної служби Малаги.

В іспанській провінці Андалусія, яка найбільше потерпає від негоди, рятувальні служби до кінця доби 4 лютого отримали повідомлення про понад мільйон проблем та інцидентів.

14 річок і 10 дамб під ризиком виходу з берегів або прориву.

За останніми даними, по території країни через підтоплення та їхні наслідки перекрито 145 доріг, у тому числі дві великі траси.

"Леонардо" – останній із низки штормів, від яких цього сезону постраждав Іберійський півострів. Найсильнішим був попередній шторм "Крістін", що спричинив загибель людей і завдав велетенських матеріальних збитків у Португалії – за першими оцінками, на понад 4 млрд євро.

Уряд Португалії виділяє 2,5 млрд євро на відновлення після завданих штормом збитків.

Вже вихідними над Іберійським півостровом чекають шторм "Марта".



