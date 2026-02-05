В Іспанії і Португалії є загиблі й зниклі безвісти через шторм "Леонардо"
Щонайменш одна людина загинула внаслідок шторму "Леонардо", що вже кілька днів вирує над Піренейським півостровом.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
Смертельний випадок стався у Португалії в південному регіоні Алентежу. Водій віком близько 70 років загинув у своєму автомобілі, який підхопило потоком на затопленій ділянці дороги.
В Іспанії у провінції Малага тривають пошуки дівчини, яку потягло вниз за течією річки, коли вона побігла рятувати свого собаку.
"Ми усю другу половину дня і всю ніч шукали її у річці на ділянці від місця, де вона впала, до самого кінця русла. Собаку знайшли, а її – ні", – розповів керівник пожежно-рятувальної служби Малаги.
В іспанській провінці Андалусія, яка найбільше потерпає від негоди, рятувальні служби до кінця доби 4 лютого отримали повідомлення про понад мільйон проблем та інцидентів.
14 річок і 10 дамб під ризиком виходу з берегів або прориву.
За останніми даними, по території країни через підтоплення та їхні наслідки перекрито 145 доріг, у тому числі дві великі траси.
⛈️⚠️145 vías permanecen cortadas por inundaciones y desprendimientos, 2 de ellas principales:– Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) February 5, 2026
⚫️A-44 Campillo de Arenas (Jaén), sentido Granada.
⚫️A-48 Vejer de la Frontera (Cádiz), sentido Tarifa
❌Evitendesplazamientos y zonas inundables. pic.twitter.com/57JNKx2QeO
🚨 Impresionantes imágenes de Huétor Tajar y Venta de Santa Bárbara.– COPE Granada (@COPEGranada) February 4, 2026
La borrasca Leonardo continúa presente en la provincia de Granada
👇Sigue el minuto a minuto aquí https://t.co/3stZ8WAQOc pic.twitter.com/HOajmwJoTc
"Леонардо" – останній із низки штормів, від яких цього сезону постраждав Іберійський півострів. Найсильнішим був попередній шторм "Крістін", що спричинив загибель людей і завдав велетенських матеріальних збитків у Португалії – за першими оцінками, на понад 4 млрд євро.
Уряд Португалії виділяє 2,5 млрд євро на відновлення після завданих штормом збитків.
Вже вихідними над Іберійським півостровом чекають шторм "Марта".