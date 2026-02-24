40 дней дождей: Франция в январе-феврале зарегистрировала рекордный период осадков

Январь-февраль 2026 года ознаменовались для Франции "невиданными" осадками – дожди шли 40 дней подряд, что является рекордом с начала наблюдений в 1959 году.

Как информирует BFMTV, об этом объявило метеорологическое агентство Météo France, пишет "Европейская правда".

По итогам наблюдений, период ежедневных дождей длился с 14 января по 22 февраля, что стало самым длительным таким дождливым периодом с начала наблюдений с 1959 года.

Предыдущий рекорд непрерывных осадков зарегистрировали в 2023 году, когда дожди шли 32 дня подряд.

Февраль 2026 года стал самым дождливым с 1959 года по средним показателям на территории страны.

За период с 1 января на территории страны выпала зимняя норма осадков.

В метеорологическом агентстве отметили, что климатические изменения поспособствовали появлению длительных дождевых периодов.

Интенсивные осадки привели к значительным подтоплениям во многих районах на западе и юго-западе Франции.

Серия зимних штормов нанесла также большой ущерб в Испании и Португалии, убытки оценивают в миллиарды евро.