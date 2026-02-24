Франція розпустить кілька ультраправих та одну ультраліву організації після вбивства активіста
Уряд Франції планує розпустити три ультраправі та одну ультраліву групу після вбивства активіста радикальної правиці Квентіна Деранка.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція Reuters з посиланням на джерело в уряді країни, ознайомлене з обговоренням.
Які саме організації підпадуть під заборону – поки невідомо.
Це рішення було ухвалено після того, як 14 лютого в Ліоні загинув 23-річний ультраправий активіст Квентін Деранк, якого забили до смерті ймовірні представники крайніх лівих.
З 2016 року французький уряд заборонив діяльність 19 ультраправих та 5 ультралівих груп. Джерело додало, що влада виявила понад 5000 осіб, які належать до радикальних груп у Франції.
Зазначимо, минулого тижня тисячі людей вийшли в суботу на марш у французькому місті Ліон після вбивства там ультраправого активіста Квентіна Деранка.
Повідомляли, що у Франції заарештували понад десяток людей, яких підозрюють у вбивства активіста, серед них – помічник Рафаеля Арно, депутата від "Нескореної Франції".
На адресу лідера політсили Люка Меланшона після того почали лунати звинувачення у використанні риторики, що сприяє дедалі більш поляризованому політичному середовищу.
Минулого тижня офіс "Нескореної Франції" у Парижі евакуйовували через нібито закладену вибухівку, повідомлення не підтвердилось.