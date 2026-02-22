У Ліоні пройшов марш після вбивства французького ультраправого, там помітили нацистські салюти

Тисячі людей вийшли в суботу на марш у французькому місті Ліон після вбивства там ультраправого активіста Квентіна Деранка, якого минулого тижня забили до смерті ймовірні представники крайніх лівих.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Багато протестувальників були в хірургічних масках і сонцезахисних окулярах, щоб приховати обличчя, та скандували "ми вдома" і "антифа – вбивця".

La marche en hommage à Quentin Deranque a pris le départ depuis la place Jean Jaurès à Lyon ce samedi. Le militant nationaliste est mort après avoir été lynché à Lyon le 12 février dernier. pic.twitter.com/DwYb1KF5Ql – Le Figaro (@Le_Figaro) February 21, 2026

Місцева влада повідомила, що передала прокурору інформацію про нацистські вітання та расистські образи, зафіксовані під час маршу, після того, як у соцмережах почали поширюватися відповідні відео.

Поліція побоювалася, що акція в Ліон може перерости в насильство. Хоча марш здебільшого завершився до 20:00, посилені підрозділи правоохоронців залишалися в місті протягом усієї ночі.

Президент Франції Емманюель Макрон у суботу вранці закликав до спокою напередодні акцій і повідомив, що наступного тижня проведе нараду з міністрами щодо всіх насильницьких угруповань.

Колишній прем’єр-міністр Франції правоцентристського спрямування Домінік де Вільпен назвав убивство 23-річного Деранка "французьким моментом Чарлі Кірка", маючи на увазі торішній розстріл консервативного активіста у США.

Семеро осіб перебувають під офіційним слідством за ймовірну причетність до вбивства Деранка, серед них – колишній помічник депутата від ультралівої партії "Нескорена Франція".

Як повідомляє газета Le Monde, смерть Деранка стала першим випадком імовірного вбивства, скоєного представниками ультралівих з 2022 року. Водночас Reuters повідомляє щонайменше про п’ять убивств, імовірно скоєних ультраправими за той самий період, зокрема одне, яке розслідують як терористичний акт.

У середу офіс "Нескореної Франції" у Парижі евакуйовували через нібито закладену вибухівку, повідомлення не підтвердилось.