Франция распустит несколько ультраправых и одну ультралевую организации после убийства активиста

Правительство Франции планирует распустить три ультраправые и одну ультралевую группу после убийства активиста радикальной правой Квентина Деранка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве страны, знакомый с обсуждением.

Какие именно организации подпадут под запрет – пока неизвестно.

Это решение было принято после того, как 14 февраля в Лионе погиб 23-летний ультраправый активист Квентин Деранк, которого забили до смерти вероятные представители крайне левых.

С 2016 года французское правительство запретило деятельность 19 ультраправых и 5 ультралевых групп. Источник добавил, что власти выявили более 5000 человек, принадлежащих к радикальным группам во Франции.

Отметим, на прошлой неделе тысячи людей вышли в субботу на марш во французском городе Лион после убийства там ультраправого активиста Квентина Деранка.

Сообщалось, что во Франции арестовали более десятка человек, подозреваемых в убийстве активиста, среди них – помощник Рафаэля Арно, депутата от "Непокоренной Франции".

В адрес лидера политсилы Люка Меланшона после этого начали звучать обвинения в использовании риторики, способствующей все более поляризованной политической среде.

На прошлой неделе офис "Непокоренной Франции" в Париже эвакуировали из-за якобы заложенной взрывки, сообщение не подтвердилось.