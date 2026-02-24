У Франції засудили двох поліцейських, впійманих на розкраданні конфіскованого кокаїну

У Франції оголосили вироки двом правоохоронцям з Парижа, які скористались своїми повноваженнями для розкрадання конфіскованого кокаїну.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Двох правоохоронців, які раніше працювали у підрозділі боротьби з наркоторгівлею у Парижі, засудили до 4 і 5 років позбавлення волі відповідно за розкрадання конфіскованого кокаїну.

Розслідування встановило, що вони, користуючись службовими повноваженнями, вилучали кокаїн з конфіскованих партій та підмінювали його візуально подібними речовинами, як гіпс або цукрова паста.

У 60-річного експоліцейського, якого вважають головним у групі, конфіскують також 600 тисяч євро з його рахунків, заморожені під час розслідування. Водночас судді не задовольнили клопотання прокуратури щодо штрафу у розмірі 200 тисяч євро для другого засудженого, 50-річного експоліцейського.

Засуджені визнали, що з липня 2020 року і до кінця 2022 року принаймні вісім разів підмінювали вилучений кокаїн. Викрадені ними обсяги на чорному ринку оцінювалися приблизно у 630 тисяч євро. Розслідування, втім, не змогло встановити фактів нелегальної передачі кокаїну третім особам, тож їх судили лише за володіння і транспортування заборонених речовин.

Обох у зв’язку з розслідуванням затримали ще у грудні 2022 року, після чого все ж відпустили з-під варти із забороною обіймати будь-які посади на держслужбі.

