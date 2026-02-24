Во Франции осудили двух полицейских, пойманных на хищении конфискованного кокаина

Во Франции объявили приговоры двум правоохранителям из Парижа, которые воспользовались своими полномочиями для хищения конфискованного кокаина.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Двух правоохранителей, которые ранее работали в подразделении по борьбе с наркоторговлей в Париже, приговорили к 4 и 5 годам лишения свободы соответственно за хищение конфискованного кокаина.

Расследование установило, что они, пользуясь служебными полномочиями, изымали кокаин из конфискованных партий и подменяли его визуально подобными веществами, как гипс или сахарная паста.

У 60-летнего экс-полицейского, которого считают главным в группе, конфискуют также 600 тысяч евро с его счетов, замороженные в ходе расследования. В то же время судьи не удовлетворили ходатайство прокуратуры о штрафе в размере 200 тысяч евро для второго осужденного, 50-летнего экс-полицейского.

Осужденные признали, что с июля 2020 года и до конца 2022 года по крайней мере восемь раз подменяли изъятый кокаин. Похищенные ими объемы на черном рынке стоят примерно 630 тысяч евро. Расследование, впрочем, не смогло установить фактов нелегальной передачи кокаина третьим лицам, поэтому их судили только за владение и транспортировку запрещенных веществ.

Обоих в связи с расследованием задержали еще в декабре 2022 года, после чего все же отпустили из-под стражи с запретом занимать любые должности на госслужбе.

