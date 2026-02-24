Прем’єр Естонії вважає можливим членство України в ЄС наступного року

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що вважає можливим вступ України до ЄС у 2027 році, але це залежить від прогресу Києва у втіленні реформ.

Про це, як пише "Європейська правда", Міхал заявив у спілкуванні з журналістами за підсумками саміту лідерів України, країн Північної Європи та Балтії.

Очільник уряду Естонії наголосив, що майбутнє України – в ЄС, а її приєднання до блоку є гарантією безпеки не лише для Києва, а й для всієї Європи.

При цьому Міхал зазначив, що рішення щодо цього ухвалюватиметься на основі заслуг.

"Тож, наприклад, якщо буде прийнято певне політичне рішення, тим часом Україна повинна відповідати усім вимогам, тому що зараз під кулями з боку Росії Україна вже впровадила багато реформ. Це не просто означає, що вони сказали, що хочемо до ЄС. Україна справді змінилася, щоб опинитися в ЄС", – зазначив посадовець.

"Вас завжди вітатимуть у ЄС. ЄС стане цим сильнішим, не лише Україна. Це також безпекова гарантія і для нас, не лише для вас", – додав він.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Києві заявила, що ЄС не може надати Україні чітку дату її членства.

24 лютого президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз без зволікань назвати дату вступу України в ЄС, щоб протягом наступних ще 50 років Росія не змогла блокувати її членство.

У грудні 2025 року Україна та ЄС запустили змістовні переговори про вступ в обхід прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Тепер Україна отримала від ЄС критично важливі документи, за якими Брюссель перевірятиме, чи виконав Київ вимоги вступу.