Премьер Эстонии считает возможным членство Украины в ЕС в следующем году

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что считает возможным вступление Украины в ЕС в 2027 году, но это зависит от прогресса Киева в реализации реформ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Михал заявил в беседе с журналистами по итогам саммита лидеров Украины, стран Северной Европы и Балтии.

Глава правительства Эстонии подчеркнул, что будущее Украины – в ЕС, а ее присоединение к блоку является гарантией безопасности не только для Киева, но и для всей Европы.

При этом Михал отметил, что решение по этому вопросу будет приниматься на основе заслуг.

"Так, например, если будет принято определенное политическое решение, тем временем Украина должна соответствовать всем требованиям, потому что сейчас под пулями со стороны России Украина уже внедрила много реформ. Это не просто означает, что они сказали, что хотят в ЕС. Украина действительно изменилась, чтобы оказаться в ЕС", – отметил чиновник.

"Вас всегда будут приветствовать в ЕС. ЕС станет этим сильнее, не только Украина. Это также гарантия безопасности и для нас, не только для вас", – добавил он.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве заявила, что ЕС не может предоставить Украине четкую дату ее членства.

24 февраля президент Владимир Зеленский призвал Европейский Союз без промедления назвать дату вступления Украины в ЕС, чтобы в течение следующих 50 лет Россия не смогла блокировать ее членство.

В декабре 2025 года Украина и ЕС запустили содержательные переговоры о вступлении в обход премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Теперь Украина получила от ЕС критически важные документы, по которым Брюссель будет проверять, выполнил ли Киев требования вступления.