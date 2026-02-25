Трамп: "США упорно работают, чтобы прекратить резню между Россией и Украиной"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США "настойчиво работают" над прекращением российско-украинской войны.

Об этом он сказал во время ежегодного обращения к Конгрессу, пишет "Европейская правда".

Во время своего обращения Трамп в очередной раз повторил, что "этой войны не было бы", если бы он в то время был президентом.

Затем он подчеркнул, что США "настойчиво работают" над прекращением "девятой" войны.

"Мы очень упорно работаем над тем, чтобы прекратить девятую войну, убийства и резню между Россией и Украиной, где ежемесячно гибнет 25 тысяч солдат", – сказал Трамп.

До этого он перечислил восемь "войн", которые, как утверждает, сумел завершить, пока находится на посту президента. В список вошли "конфликты" между Камбоджей и Таиландом, Пакистаном и Индией, Косово и Сербией, Израилем и Ираном, Арменией и Азербайджаном, Конго и Руандой, а также события в секторе Газа.

Напомним, 17-18 февраля в Женеве состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России. Секретарь СНБО Рустем Умеров, входящий в переговорную делегацию, сообщил, что речь шла о возможных параметрах завершения войны.

После трехсторонних встреч в Женеве 17-18 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что видит прогресс в переговорах по военному направлению, но не по политическому.

Спецпосланник президента США Стив Виткофф после переговоров анонсировал "хорошие новости" в ближайшие недели относительно завершения российско-украинской войны и не исключил возможность саммита Зеленского и Путина в ближайшее время.

24 февраля, в четвертую годовщину российского полномасштабного вторжения, Виткофф допустил возможность трехсторонних переговоров между Соединенными Штатами, Украиной и Россией в течение следующих 10 дней.