Віткофф заговорив про можливу зустріч Зеленського і Путіна

Спецпредставник президента США Стів Віткофф допустив "хороші новини" в найближчі тижні щодо завершення російсько-української війни, і не виключив можливість саміту Зеленського і Путіна найближчим часом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Віткофф сказав у інтерв’ю Fox News.

Спецпредставник Дональда Трампа заявив, що Україна та Росія ведуть "безглузду війну", у якій воюють за території.

"Знаєте, всі кидаються словом "гідність". Але що дає вам гідність, якщо там відбувається стільки вбивств?... Вони (Україна і Росія. – Ред.) не виглядають так, ніби дійсно хочуть воювати один з одним, і я не думаю, що вони цього хочуть", – заявив Віткофф.

Він висловив припущення, що складність досягти миру перебуває "на рівні керівництва" двох держав.

"Ми з Джаредом сподіваємося, що поклали на обговорення обом сторонам кілька пропозицій, які зблизять їх протягом наступних 3 тижнів і, можливо, навіть призведуть до саміту між Зеленським і президентом Путіним", – заявив Віткофф.

Він не виключив, що до цієї зустрічі може приєднатись і Трамп, але додав, що президент США "не хоче приїжджати на зустріч, якщо не відчуває, що може завершити цю справу і отримати найкращий результат".

"І він, знаєте, має унікальну владу, щоб це зробити. Тож, сподіваємося, ви почуєте хороші новини в найближчі тижні", – додав Віткофф.

Нагадаємо, після тристоронніх зустрічей у Женеві 17-18 лютого Зеленський сказав, що бачить прогрес в перемовинах за військовим напрямком, але не політичним.

20 лютого Зеленський допустив, що до кінця місяця може відбутися ще один раунд перемовин з РФ і США про потенційні параметри завершення війни.

Також Зеленський звинуватив Росію у затягуванні переговорів, які мали б уже вийти на фінальний етап.