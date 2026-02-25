У Сенаті США зареєстрували двопартійну резолюцію на підтримку суверенітету України

У Сенаті США зареєстрували двопартійний проєкт резолюції, який підтверджує підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Про це повідомила посол України в США Ольга Стефанішина, пише "Європейська правда".

За словами Стефанішиної, з нагоди четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну співголова Комітету Сенату США із закордонних справ демократка Джин Шахін та співголова Спостережної групи НАТО в Сенаті республіканець Том Тілліс внесли двопартійний проєкт резолюції, який підтримали сенатори обох партій.

"Документ підтверджує підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, засуджує атаки РФ на цивільних і критичну інфраструктуру, наголошує на важливості координації з НАТО та союзниками, посилення фінансового тиску на Росію та надійних гарантій безпеки для досягнення справедливого і тривалого миру", – зазначила українська дипломатка.

У тексті резолюції йдеться, що вона підкреслює важливість координації з НАТО, європейськими та іншими однодумними союзниками для спільної роботи в рамках будь-якої коаліції з метою захисту України, спрямованої на стримування майбутньої російської агресії проти України та зміцнення довгострокових оборонних можливостей України.

Також вона закликає Конгрес США і президента Дональда Трампа застосувати додатковий фінансовий тиск на Росію, очільника Кремля Владіміра Путіна та треті країни, які сприяють війні.

Зазначимо, нещодавно делегація американських сенаторів, серед яких була й Шахін, вперше від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році відвідала Одесу.

Раніше заступник міністра енергетики України Анатолій Куцевол, а також сенатори Річард Блументаль та Шелдон Вайтгаус відвідали пошкоджену внаслідок російських атак ТЕЦ у Києві.

Під час пресконференції у Києві Блументаль заявив, що Росія відкрила "полювання" на компанії США в Україні.

Також він вважає, що США повинні надавати Україні більше військової допомоги, оскільки очільник Кремля Владімір Путін не зацікавлений у завершенні війни.