Сенатори США вперше з 2022-го відвідали Одесу

Делегація американських сенаторів вперше від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році відвідала Одесу.

Про це повідомили "Європейській правді" у Сенаті США.

Американські сенатори Джин Шахін, член Сенатського комітету з питань міжнародних відносин, Шелдон Вайтгаус, Кріс Кунс (Д-Делавер) та Річард Блументаль відвідали Одесу, де ще раз підтвердили непохитну двопартійну підтримку України в Конгресі США та серед американського народу.

Це перший візит делегації Сенату до Одеси після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Члени делегації наголосили на нагальній необхідності для Конгресу ввести жорсткі санкції проти Росії та надати додаткову підтримку Україні, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Також вони підкреслили, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повинна нарешті чинити реальний тиск на очільника Кремля Владіміра Путіна, щоб забезпечити тривалий і справедливий мир для України.

Під час візиту делегація зустрілася з представниками українського уряду та військовими, співробітниками прикордонної служби України, керівниками портів та морської безпеки в Одеській області, американськими сільськогосподарськими та логістичними компаніями, що працюють в Україні, а також місцевими релігійними, громадськими та приватними лідерами.

"Шлях до миру вимагає постійного тиску на Путіна, а не тиску на Україну, щоб вона поступилася своїм суверенітетом. Кожного дня, коли адміністрація Трампа не вживає значущих заходів, щоб привести Путіна до переговорного столу, гине все більше невинних українців. Президент Трамп вже давно мав би посилити санкції проти Росії, надати Україні безпекову допомогу та чинити реальний тиск на Росію", – заявила Шахін.

Вона акцентувала, що поки Трамп не буде діяти рішуче – Путін буде "продовжувати водити його за ніс".

"Якщо президент відмовляється діяти, це має зробити Конгрес. Мій двопартійний законопроєкт про боротьбу з тіньовим флотом Росії та її китайськими пособниками вже отримав широку підтримку в Комітеті Сенату з питань міжнародних відносин. Цей законопроєкт готовий до розгляду в Сенаті, щойно ми повернемося наступного тижня, і буде ухвалений з переважною двопартійною підтримкою. Це стане чітким сигналом Путіну, що час не на його боці", – додала вона.

Блументаль, своєю чергою, заявив, що ця поїздка переконала його, що подвоєння підтримки – є необхідним для бойової сили України та миру.

"Неправдиву розповідь про те, що Росія перемагає, потрібно розвіяти. Боротьба України – це наша боротьба. Вони можуть перемогти", – додав він.

Раніше заступник міністра енергетики України Анатолій Куцевол, а також сенатори Блументаль та Вайтгаус відвідали пошкоджену внаслідок російських атак ТЕЦ у Києві.

Під час пресконференції у Києві Блументаль заявив, що Росія відкрила "полювання" на компанії США в Україні.

Також він вважає, що США повинні надавати Україні більше військової допомоги, оскільки очільник Кремля Владімір Путін не зацікавлений у завершенні війни.