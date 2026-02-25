В Сенате США зарегистрировали двухпартийную резолюцию в поддержку суверенитета Украины

В Сенате США зарегистрировали двухпартийный проект резолюции, который подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, пишет "Европейская правда".

По словам Стефанишиной, по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину сопредседатель Комитета Сената США по иностранным делам демократка Джин Шахин и сопредседатель Наблюдательной группы НАТО в Сенате республиканец Том Тиллис внесли двухпартийный проект резолюции, который поддержали сенаторы обеих партий.

"Документ подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, осуждает атаки РФ на гражданских и критическую инфраструктуру, подчеркивает важность координации с НАТО и союзниками, усиления финансового давления на Россию и надежных гарантий безопасности для достижения справедливого и длительного мира", – отметила украинская дипломат.

В тексте резолюции говорится, что она подчеркивает важность координации с НАТО, европейскими и другими единомышленниками для совместной работы в рамках любой коалиции с целью защиты Украины, направленной на сдерживание будущей российской агрессии против Украины и укрепление долгосрочных оборонных возможностей Украины.

Также она призывает Конгресс США и президента Дональда Трампа применить дополнительное финансовое давление на Россию, главу Кремля Владимира Путина и третьи страны, которые способствуют войне.

Отметим, недавно делегация американских сенаторов, среди которых была и Шахин, впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году посетила Одессу.

Ранее заместитель министра энергетики Украины Анатолий Куцевол, а также сенаторы Ричард Блументаль и Шелдон Вайтгаус посетили поврежденную в результате российских атак ТЭЦ в Киеве.

Во время пресс-конференции в Киеве Блументаль заявил, что Россия открыла "охоту" на компании США в Украине.

Также он считает, что США должны предоставлять Украине больше военной помощи, поскольку глава Кремля Владимир Путин не заинтересован в завершении войны.