Макрон прийняв відставку президентки Лувру

Президент Франції Емманюель Макрон прийняв відставку президентки одного з найвідоміших музеїв у світі – паризького Лувру.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Адміністрація Макрона заявила, що Лоранс де Кар подала у відставку, яку президент країни прийняв, "високо оцінивши її відповідальний вчинок".

У Макрона зазначили, що зараз музей потребує "спокою і нового потужного імпульсу для успішної реалізації великих проєктів, пов'язаних із безпекою та модернізацією".

Варто зазначити, що де Кар зазнала жорсткої критики після того, як у жовтні злодії викрали коштовності на суму близько $102 млн, які належали Наполеону та імператриці Євгенії. Вкрадені коштовності так і не знайшли – крім тих, які злочинці загубили під час втечі. Серед них – корона Євгенії, яка зазнала значних пошкоджень.

Страйки щодо оплати праці та умов праці також призвели до регулярних закриттів музею і поповнили список проблем, до яких входили дві аварії з витоком води, а також розслідування масового шахрайства з квитками.