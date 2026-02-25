Макрон принял отставку президента Лувра

Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку президента одного из самых известных музеев в мире – парижского Лувра.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Администрация Макрона заявила, что Лоранс де Кар подала в отставку, которую президент страны принял, "высоко оценив ее ответственный поступок".

У Макрона отметили, что сейчас музей нуждается в "спокойствии и новом мощном импульсе для успешной реализации крупных проектов, связанных с безопасностью и модернизацией".

Стоит отметить, что де Кар подверглась жесткой критике после того, как в октябре воры похитили драгоценности на сумму около $102 млн, которые принадлежали Наполеону и императрице Евгении. Украденные драгоценности так и не нашли – кроме тех, которые преступники потеряли во время побега. Среди них – корона Евгении, которая подверглась значительным повреждениям.

Забастовки по поводу оплаты труда и условий труда также привели к регулярным закрытиям музея и пополнили список проблем, в который входили две аварии с утечкой воды, а также расследование массового мошенничества с билетами.