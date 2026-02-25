В ЕС говорят, что давить на Орбана во время избирательной кампании может быть неразумно

В ЕС ищут выход из венгерской блокады кредита Украине на 90 млрд евро, однако звучат опасения, что давить на премьера Виктора Орбана во время избирательной кампании может быть опасно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В Будапеште пытаются превратить кредит для Украины и более широкое противостояние с ЕС в политическую ловушку для венгерской оппозиции накануне парламентских выборов 12 апреля. Орбан действует в Европе обструктивно, "учитывая выборы", отметил один из чиновников ЕС на условиях анонимности

Переговоры по кредиту продолжаются в Еврокомиссии и между столицами и продолжатся в среду на очередной встрече послов ЕС. Но продвижение вперед остается неопределенным.

"Есть газопровод, выборы в Венгрии и насущная потребность Украины в кредите... На этом этапе трудно предсказать, как будут развиваться события", – сообщил изданию один из дипломатов ЕС. Венгрия "стала еще более непредсказуемой, чем обычно", сказал другой дипломат.

Дипломатов и чиновников ЕС беспокоит то, что, независимо от своей публичной позиции, Орбан редко отказывается от окончательного соглашения, когда оно уже заключено. В своем письме к главе Евросовета Антониу Коште в начале недели он даже назвал себя "одним из самых дисциплинированных и последовательных членов Европейского совета". Многие в Брюсселе признают, что в этом есть доля правды. Но не известно, будет ли с приближением выборов и угрозой для его политического выживания Орбан играть по тем же правилам.

Исполнительная власть ЕС и Кошта, которому поручено убедить Орбана, имеют ограниченное пространство для нестандартного мышления. "Давить на него во время предвыборной кампании может быть не самым разумным шагом", – сказал неназванный дипломат.

ЕС всегда может применить статью 7, которая позволяет приостановить право голоса государства-члена и обойти оппозицию Венгрии в отношении Украины. Но это может сыграть на руку предвыборной риторике Орбана.

Другим вариантом может быть приостановление финансирования ЕС или процедуры нарушения. Однако это займет время, которого у Украины нет.

24 февраля Совет ЕС принял два документа для займа в 90 млрд для Украины, однако еще один блокирует Венгрия.

Как сообщала "Европейская правда", Венгрия угрожает блокировать 90 млрд для Украины, пока Киев не возобновит транзит российской нефти в Европу через нефтепровод "Дружба".