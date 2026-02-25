Президент Польщі бачить ризики у багатомільярдній програмі ЄС з переозброєння

Польський президент Кароль Навроцький вказав на можливі ризики багатомільярдної програми ЄС із переозброєння держав-членів, за якою Польща претендує отримати близько 43,7 млрд євро у вигляді пільгових кредитів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

У Польщі політичні позиції щодо програми розділилися: уряд повністю підтримує SAFE, тоді як опозиція висловлює застереження, нібито програма "буде тримати на ланцюгу країни, які наважаться проводити самостійну політику".

Навроцький заявив у середу, що польській армії потрібні такі великі кошти, які передбачає програма SAFE. Але разом з тим він заявив про ризики.

"Сумніви викликає аспект суверенітету, який для мене, як президента Польщі, є особливо важливим – наскільки програма SAFE дає нам можливість вільно розпоряджатися коштами з огляду на принцип обумовленості. Основою побудови безпеки є впевненість. Ми повинні мати впевненість, що ці кошти не будуть зупинені чи заморожені. Впевненість – це безпека, невпевненість – це небезпека", – зазначив Навроцький.

Він нагадав, зокрема, про суперечки навколо Національного плану відновлення. За часів правління "Права і справедливості" Єврокомісія заблокувала кошти для Польщі через порушення принципу верховенства права.

"Усі пам’ятають, що у випадку Національного плану відновлення цей принцип став причиною серйозних конфліктів і напруженості між ЄС та Польщею. Та сама засада застосовується і в програмі SAFE. Це величезний борг, який виплачуватиметься десятиліттями, тому поляки мають право знати, якою буде реальна вартість цього зобов’язання", – наголосив президент Польщі.

Кароль Навроцький також зазначив, що має бути оприлюднений перелік із 139 проєктів, запланованих до реалізації в межах програми SAFE.

"Нашою спільною метою має бути використання всіх коштів, спрямованих на оборону, для нарощування виробничого потенціалу та створення доданої вартості для нашої економіки", – підкреслив він.

Польський Сейм 13 лютого ухвалив закон, необхідний для участі Польщі у програмі ЄС SAFE, однак польська опозиція виступила проти.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск через це назвав "ворогами незалежності".

У партії "Право і справедливість" закликали президента Кароля Навроцького ветувати закон, щоб Польща не стала ще більше узалежнюватись від Брюсселя.

Читайте детальніше: Непотрібні кошти? Чому Польща може залишитися без кредитів ЄС на переозброєння.